Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nancy Pelosi. Efe

Nancy Pelosi, histórica dirigente demócrata, anuncia con 85 años su retirada de la vida política

Fue la primer mujer que dirigió la Cámara de Representantes de Estados Unidos

T. Nieva

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:27

Comenta

La histórica representante del Partido Demócrata Nancy Pelosi, la primera mujer que presidió la Cámara de Representantes estadounidense, ha anunciado este jueves que dejará la ... política en las próximas elecciones, después de estar en el Congreso durante casi 40 años. «No buscaré la reelección al Congreso» en los comicios legislativas de 2026, dijo la dirigente de 85 años en un vídeo dirigido principalmente a sus electores en su ciudad natal, San Francisco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  5. 5 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  6. 6 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  7. 7 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  8. 8 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  9. 9

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  10. 10

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nancy Pelosi, histórica dirigente demócrata, anuncia con 85 años su retirada de la vida política

Nancy Pelosi, histórica dirigente demócrata, anuncia con 85 años su retirada de la vida política