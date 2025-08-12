Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mueren al menos tres personas en un tiroteo en un centro comercial de Texas

El supuesto tirador, con antecedentes de salud mental, ha sido detenido poco después de abrir fuego en un aparcamiento de Austin

T. Nieva

Martes, 12 de agosto 2025, 01:00

Al menos tres personas han fallecido este lunes a causa de un tiroteo en el aparcamiento de un centro comercial en Austin, Texas, cuyo sospechoso, ... que ha sido detenido poco más tarde, tendría antecedentes criminales y de salud mental, según las autoridades.

