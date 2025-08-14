Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald y Melania Trump durante el funeral del Papa Francisco. Reuters

Melania Trump amenaza con denunciar al hijo de Biden por insinuar que Epstein la presentó a su marido

Hunter Biden responde que no tiene intención de retractarse y reta al presidente de Estados Unidos a que explique su relación con el pederasta

A. Etxebarria

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:52

El pasado día 5, en una entrevista con el periodista Andrew Callaghan, Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos Joe Biden, afirmó que el ... magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein fue quien presentó a Donald Trump y Melanija Knavs, conocida ahora como Melania Trump. «Las conexiones son, digamos, muy amplias y profundas», añadió.

