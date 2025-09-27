Los demócratas no arrancan

Los europeos sabemos que la mejor manera de frenar la ola nacionalista-populista es ganando en las urnas, como ocurrió en Polonia en 2023 o ... en Rumania hace unos meses. En Estados Unidos y también en sus maltrechos aliados, cada vez es más relevante la pregunta de si el partido demócrata podrá recomponerse y derrotar a los republicanos en las elecciones legislativas de otoño de 2026. Donald Trump lleva solo ocho meses de segundo mandato y no ha dejado ni un día de expandir el poder ejecutivo. Gobierna a través de la amenaza y el miedo y debilita los pesos y contrapesos de la democracia. Sus promesas de una edad dorada de la economía no se han cumplido, con subidas de la inflación y los precios de la energía. En el plano internacional, guiado por un «unilateralismo agresivo», el aspirante al premio Nobel de la Paz no ha conseguido poner fin a las guerras de Ucrania y Gaza y ha pulverizado el poder blando o de atracción de su país con sus decisiones sobre comercio, ayuda al desarrollo e inmigración.

Pero el partido demócrata no acaba de arrancar. Muchos de sus dirigentes todavía no entienden la derrota de Kamala Harris, empezando por ella misma. La exvicepresidenta ha publicado un libro sobre la campaña, titulado '107 días', en la que culpa a la falta de tiempo (cuatro meses escasos) de su fracaso electoral. También se lamenta de la ambición de la familia Biden, que se aferró al poder en lugar de dar un paso atrás. Solo se achaca a sí misma un «exceso de amabilidad», por el que no dijo a tiempo a Biden que no podía aspirar a un segundo mandato. No reconoce que no supo dirigirse a la clase trabajadora y a los votantes independientes y tampoco llegó a explicar qué haría en asuntos tan importantes como la inmigración o la rivalidad con China.

La única facción de los demócratas con energía e ilusión es la que se sitúa más a la izquierda. El anciano senador de Vermont, Bernie Sanders, ha bendecido como herederos de su vía socialista a dos jóvenes promesas, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el aspirante a alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdami.

Ambos colaboran para presentar un frente unido que movilice a los jóvenes y a los trabajadores. Pero la mayoría de la sociedad estadounidense desconfía del aumento de regulación e impuestos como solución favorita para resolver problemas sociales. Este populismo alumbrado por la izquierda caviar neoyorquina puede aprender de la capacidad de movilización trumpista, pero difícilmente ganará en el conjunto del país.