Una de las imágentes difundidas de la mansión. C. R

Las imágenes nunca vistas de la isla del empresario Epstein

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difunden fotografías y vídeos de la propiedad del empresario fallecido

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:07

'El 'caso Esptein' sigue abierto pese la muerte en prisión del empresario pederasta que le da nombre. Los demócratas del Comité de Supervisión de ... la Cámara de Representantes de EE UU han difundido fotografías y vídeos en los que aparecen varios dormitorios de su casa de las Islas Vírgenes Estadounidenses, la conocida como 'isla de los pedófilos. Entre otras, se ve una habitación con máscaras en la pared y un teléfono con nombres escritos en botones de marcación rápida.

