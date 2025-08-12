Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Campus de la Universidad de Harvard en Cambridge. AFP

Harvard sopesa pagar 500 millones de dólares para cerrar la disputa con Trump

El acuerdo está pendiente de la firma del presidente de la universidad, que se resiste a compartir datos sensibles de admisiones y contratos

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Martes, 12 de agosto 2025, 21:03

Harvard está a punto de claudicar ante Donald Trump, según fuentes del diario 'The New York Times'. La Universidad más rica y prestigiosa de EE ... UU, con 50.000 millones de dotación, ha calculado que la batalla judicial será larga y, entre tanto, está perdiendo cuantiosos subsidios federales. Le compensa más pagar 500 millones de dólares, como han hecho Columbia y otros centros educativos.

