Gavini Newsom, gobernador de California. Afp

Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Frente al ala moderada del Partido Demócrata, ha optado por enfrentarse cara a cara con el presidente republicano y su figura crece como futuro candidato a la Casa Blanca

J. Gómez Peña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

Durante el primer mandato de Donald Trump, los demócratas trataron de llegar a acuerdos con el magnate. Ahora, tras su regreso en enero a la ... Casa Blanca, buscan a alguien capaz de enfrentarse a él y de apartar a los republicanos del poder en los comicios presidenciales de 2028. Kamala Harris fracasó en las pasadas elecciones. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, apenas tiene bagaje político y está, para muchos, demasiado escorado a la izquierda. El foco se dirige más hacia el gobernador del poderoso Estado de California, Gavin Newsom, capaz de combatir al líder republicano con sus propias armas. Otro peso pesado.

