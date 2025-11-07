Gavin Newsom, el gobernador de California que se atreve a desafiar el «autoritarismo» de Trump

Durante el primer mandato de Donald Trump, los demócratas trataron de llegar a acuerdos con el magnate. Ahora, tras su regreso en enero a la ... Casa Blanca, buscan a alguien capaz de enfrentarse a él y de apartar a los republicanos del poder en los comicios presidenciales de 2028. Kamala Harris fracasó en las pasadas elecciones. Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, apenas tiene bagaje político y está, para muchos, demasiado escorado a la izquierda. El foco se dirige más hacia el gobernador del poderoso Estado de California, Gavin Newsom, capaz de combatir al líder republicano con sus propias armas. Otro peso pesado.

Hay un ejemplo reciente. Trump cambió el mapa electoral de Texas (redistribución de los distritos) para obtener cinco escaños más en ese territorio. Pueden ser decisivos en las elecciones de mediados de mandato de 2026, ya que la ventaja republicana en la Cámara de Representantes es de 219 escaños frente a los 213 de sus rivales. El Partido Demócrata calificó la medida aplicada en Texas como antidemocrática. Newsom no se conformó con lanzar una queja. Se calzó los guantes, saltó al ring político y lanzó el mismo golpe que Trump: llamó a la urnas para cambiar el mapa electoral de California. Y su propuesta acaba de ser avalada por los electores. La nueva distribución dará previsiblemente cinco escaños más a los demócratas. Golpe por golpe.

Dice que desplegar la Guardia Nacional en Los Ángeles es la «fantasía desquicida de un presidente dictatorial»

Newsom ha dado con la tecla: resistir la ola autoritaria del inquilino de la Casa Blanca le da votos. Ha convertido unos comicios locales en un gran triunfo a nivel nacional. «No es sólo una victoria para el Partido Demócrata, sino para Estados Unidos, para el pueblo de este país y para la defensa de los principios por los que vivieron y murieron muchos de nuestros Padres Fundadores», declaró. En los sectores demócratas más moderados temen que luchar contra el fuego de Trump con el fuego de Newson pueda acabar calcinando el país. La batalla no ha hecho más que comenzar. El presidente necesita el control de la Cámara de Representantes. Si lo pierde el próximo año, «será sometido a un juicio político y una verdadera carnicería», avisa en 'The New York Times' uno de sus asesores más radicales, Stephen Bannon.

Newsom parece dispuesto a la pelea. Cuenta con respaldo. El 84% de los votantes demócratas reclaman a sus líderes un carácter más combativo frente al líder republicano. Cuando en junio Trump ordenó el despliegue en Los Ángeles de la Guardia Nacional para luchar contra la delincuencia, Newsom dijo que era «un paso inequívoco hacia el autoritarismo». «Es la fantasía desquiciada –añadió– de un presidente dictatorial». Y puso a su aparato jurídico en marcha para paralizar la medida. «Es una redada militar que va más allá de perseguir delincuentes peligrosos. Están arrestando a personas que lavan platos, a jardineros, a costureras y jornaleros», denunció.

Aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo

Su figura como antídoto a Trump no deja de crecer. Es el gobernador de un Estado que, si fuera independiente, sería la cuarta economía del mundo. Newsom tiene 57 años. Es hijo de un juez y de una asesora legal. Estudió Ciencias Políticas, pero antes de seguir ese camino montó una empresa de licores con el apoyo financiero del multimillonario Gordon Getty. Su carrera política arrancó en 1996, cuando el entonces alcalde de San Francisco, Willie Brown, le llamó para ser comisionado de Tráfico. Subió peldaños con rapidez gracias a sus acciones en transporte público, vivienda y asistencia social. En 2004 fue elegido alcalde de San Francisco y su nombre obtuvo eco mundial al aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Desde 2019 es el gobernador de California, el Estado más rico y poblado del país. Defiende a los inmigrantes. Suspendió la aplicación de la pena de muerte y cerró la cámara de inyección letal de San Quintín. Decretó la obligación de emisiones cero para los vehículos nuevos vendidos a partir de 2035 y ha impulsado la regulación de la extracción de petróleo mientras fomenta las energías limpias. Se ha convertido en el contrapeso de Trump. Hasta este año, siempre había negado su intención de aspirar a ser el candidato demócrata en la elecciones presidenciales de 2028. Ahora, aunque todavía en voz baja, abre esa ventana.