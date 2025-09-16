Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de simpatizantes celebra una vigilia en honor a Kirk en la Universidad de Utah. Reuters

El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

Tyler Robinson deberá responder ante un tribunal de Utah por siete cargos, entre ellos homicidio agravado por el crimen del activista conservador

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:27

Tyler Robinson, el acusado del asesinato el pasado miércoles del activista conservador Charlie Kirk, se enfrentará a la pena de muerte si es hallado culpable. ... Así lo ha informado el fiscal de Utah, Jeff Gray, quien pedirá el máximo castigo para el joven de 22 años, que este martes está previsto que reaparezca en público para escuchar por videoconferencia desde la cárcel la lectura de los cargos formales que se le imputan. Siete en total, entre ellos homicidio agravado, según desveló el fiscal en el arranque de la audiencia inicial del proceso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  5. 5 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  8. 8

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  9. 9 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo
  10. 10 Cambio de rumbo para el hotel Cortijo la Reina: sale a la venta y este es su precio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk

El fiscal pide la pena de muerte para el acusado del asesinato de Kirk