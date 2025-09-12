Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos

El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos

El Congreso presenta una iniciativa de ley para velar a Charlie Kirk en la rotonda del Capitolio

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:29

Toda la fuerza del aparato federal, estatal y municipal desplegada en la ciudad de Orem (Utah) no había servido anoche para encontrar al sospechoso de ... asesinar a Charlie Kirk, el fundador de la organización juvenil Turning Point que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones. Por eso el FBI, después de detener erróneamente a dos personas, distribuyó en la noche del jueves fotografías mejoradas del chico de pantalón vaquero y sudadera negra que se cree autor del disparo mortal, así como dos vídeos en los que se le ve huyendo por el tejado de la Universidad del Valle de Utah, con la esperanza de que los ciudadanos le ayuden a identificarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  2. 2 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  3. 3 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  4. 4 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  5. 5 ¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden
  6. 6 Investigado por la muerte de su perra tras dejarla olvidada en su coche en pleno agosto en Málaga
  7. 7 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  8. 8 Dos vecinas vencen a su comunidad en el Supremo: las reconoce como legítimas propietarias de dos trasteros tras 30 años de uso exclusivo
  9. 9

    25 años del corrimiento de tierras de Montegolf en Málaga: «Aquel día se nos rompió la vida»
  10. 10

    La factura de Jesús Gil en Marbella continúa: 16,7 millones de euros más tras una avalancha de denuncias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El FBI difunde vídeos del presunto asesino de Charlie Kirk en su huida para pedir ayuda a los ciudadanos