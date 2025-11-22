Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La congresista Greene participó en el acto para solicitar la desclasificación de los papeles de Epstein frente al Capitolio. AFP

El enigma Taylor Greene: de escudera del trumpismo a defenestrada por Trump

La representante del ala más extrema del partido y líder del movimiento MAGA anuncia su dimisión tras una cadena de desencuentros con el mandatario republicano

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:49

«Defender a las mujeres estadounidenses que fueron violadas a los 14 años, traficadas y utilizadas por hombres ricos y poderosos, no debería resultar en ... que me llamen traidora ni en que reciba amenazas del presidente de Estados Unidos, por quien luché». La congresista republicana Marjorie Taylor Greene, uno de los grandes apoyos del mandatario estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este viernes que dejará su cargo el próximo 5 de enero.

