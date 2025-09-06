Detienen a 475 inmigrantes durante una redada en una fábrica de Hyundai en Estados Unidos

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el jueves a 475 inmigrantes en la planta de fabricación de baterías que la ... firma de automoción surcoreana Hyundai tiene en Ellabelll, en el Estado de Georgia (EE UU). «Es la mayor operación en un solo día en la historia de la agencia», destacó Steven Schrank, el agente al mando de la misión. Más de 300 ciudadados de Corea del Sur se encuentran entre los arrestados, según informó el Gobierno de este país asiático.

«Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto», declaró el ministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Cho Hyun , antes de expresar su disposición a viajar a Washington para reunirse con las autoridades si fuera necesario.

Trump respaldó la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. «Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE solo estaba haciendo su trabajo», dijo. Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta, señaló que la operación realizada el jueves fue consecuencia de una «investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales».

Los 475 detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos» y «trabajando de forma ilegal» y fueron puestos a disposición del ICE para su posible expulsión, afirmó.

Corea del Sur pide respetar sus derechos

Antes de las declaraciones de Cho, el Gobierno de Corea del Sur había instado a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos. «Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos e intereses legítimos de nuestros ciudadanos no deben verse injustamente vulnerados en el curso de la aplicación de la ley en Estados Unidos», sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, Lee Jae-woong.

Según el Gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, otros habían llegado con visas que les prohibían trabajar o habían excedido la duración de sus permisos de trabajo. «Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger empleos para los georgianos y los estadounidenses, asegurar una competencia justa para las empresas que cumplen con la ley, salvaguardar la integridad de nuestra economía y proteger a los trabajadores de la explotación», subrayó Schrank.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y productor de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos. En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en su país.