Logotipo de la firma surcoreana. Afp

Detienen a 475 inmigrantes durante una redada en una fábrica de Hyundai en Estados Unidos

La mayoría de los arrestados proceden de Corea del Sur y, según la Administración Trump, cruzaron la frontera de forma ilegal

T. Nieva

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:39

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el jueves a 475 inmigrantes en la planta de fabricación de baterías que la ... firma de automoción surcoreana Hyundai tiene en Ellabelll, en el Estado de Georgia (EE UU). «Es la mayor operación en un solo día en la historia de la agencia», destacó Steven Schrank, el agente al mando de la misión. Más de 300 ciudadados de Corea del Sur se encuentran entre los arrestados, según informó el Gobierno de este país asiático.

