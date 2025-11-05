Los demócratas se imponen en Virginia y Nueva Jersey un año después de su debacle electoral

El Partido Demócrata disfruta desde la noche del martes de su momento más dulce en un año. Doce meses después de que Donald Trump arrasara ... en las elecciones presidenciales, y arrinconara a sus rivales en las principales instituciones del país, los progresistas saborean de nuevo la victoria tras ganar la alcaldía de Nueva York -con el musulmán Zohran Mamdani como futuro regidor- y quedarse también con el mando de los Estados de Nueva Jersey y Virginia. Además, California, en manos demócratas, ha aprobado en las urnas el cambio de su mapa electoral. Unos resultados que seguramente habrán amargado el primer aniversario de su segundo triunfo en las urnas al inquilino de la Casa Blanca.

En Virginia, donde las diferencias regionales dividen también al Estado en lo político, el hito para los demócratas es doble. No sólo han arrebatado el puesto de gobernador a los republicanos sino que, además, lo ocupará por primera vez una mujer, Abigail Spanberger, tras cosechar casi un 57% de los votos. «Esta noche, enviamos un mensaje (...) a nuestros vecinos y compatriotas en todo el país», ha proclamado la ganadora, que aprovechó su campaña -marcada por un tono moderado- para criticar la política doméstica de Trump. El coste de la vida, sin embargo, ha sido el eje de su discurso. «Eligieron un liderazgo que se concentrará incansablemente en lo que más importa: reducir los costos, mantener seguras nuestras comunidades y fortalecer nuestra economía para todos los virginianos», ha subrayado.

Spanberger, de 46 años y exoficial de Inteligencia, quiere «resolver problemas, no avivar divisiones» -un claro dardo al presidente- en un Estado gobernado en los últimos cuatro años por el republicano Glenn Youngkin, que además de militar en el partido del presidente es uno de sus aliados más cercanos. «Virginia eligió el pragmatismo por encima del partidismo», ha agradecido, consciente del impacto entre sus vecinos del cierre del Gobierno federal, que este miércoles cumple 36 días, todo un récord. Aquí reside buena parte de los funcionarios que trabajan en Washington D.C. -comparten 'frontera'- y que en la actualidad sufren un parón de la actividad, con su consecuente suspensión de empleo y sueldo hasta el fin del bloqueo.

«Elegimos libertad»

La futura gobernadora de Virginia tendrá como número dos a Ghazala Hashmi, también demócrata, que pasará a la historia de Estados Unidos como la primera mujer musulmana elegida para un cargo estatal en el país. Un detalle que no habrá hecho ninguna gracia a Trump después de que Mamdani, con la misma religión, se hiciera con la alcaldía de Nueva York. A él dijo le tachó precisamente en la noche electoral de «enemigo de los judíos» e Israel, en la misma línea, denunció que a esta comunidad no le quedaría más remedio que «huir» de la ciudad tras su victoria.

También en Nueva Jersey habrá por primera vez una mujer demócrata al frente del Estado, Mikie Sherrill, de 53 años y exaviadora de la Marina estadounidense. La candidata progresista se impuso en las urnas por un 56,2% de los votos y relevará en el cargo a su compañero de partido Philip D. Murphy, quien había cumplido ya el límite de dos mandatos. «En 1777, Nueva Jersey fue uno de los primeros Estados en elegir un lema: 'Libertad y prosperidad'. Mientras el presidente Trump se aleja de ese ideal, recortando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o la ley de atención médica, nosotros, aquí, estamos decididos a luchar por un futuro diferente para nuestros hijos», ha proclamado.

Ampliar Mikie Sherrill celebra su triunfo en East Brunswick (Nueva Jersey). Reuters

La campaña de Sherrill destacó también por su moderación y sus críticas hacia el líder republicano, que en las elecciones del pasado año logró avances significativos en Nueva Jersey, un Estado tradicionalmente demócrata. «La libertad por sí sola no basta. La prosperidad es igual de esencial: si el Gobierno te impide alimentar a tu familia, recibir una buena educación o conseguir un buen trabajo, algo anda mal. En este país, eso no debería ser demasiado pedir, pero ahora todo parece estar en riesgo», ha lamentado la futura gobernadora, que ha expresado su rechazo a las redadas migratorias y la invasión de competencias estatales.

Al otro lado de EE UU, en California, los demócratas también están de celebración después de que la medida impulsada para rediseñar el mapa electoral -a favor de su partido, como los republicanos hicieron en su beneficio en Texas- haya salido adelante en las urnas. La redistribución de los distritos electorales supondrá la eliminación de cinco que se encuentran en manos de los conservadores. La aprobación de este proyecto refuerza la figura del gobernador Gavin Newsom, azote de Trump y figura que se ha colado en los últimos años en las quinielas de posibles candidatos del Partido Demócrata a la Casa Blanca.