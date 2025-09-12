Un agente de extranjería mata a tiros a un inmigrante a la fuga en Chicago
El fallecido «se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes» durante un control de tráfico del Servicio de Inmigración (ICE)
Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:35
Un policía del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató ayer a tiros a un inmigrante ilegal durante un operativo en Chicago, después ... de que el hombre lo arrastrara con su coche mientras intentaba fugarse, según informaron las autoridades estadounidenses.
Los incidentes violentos entre los agentes del ICE, que van armados, y los inmigrantes indocumentados son infrecuentes. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el fallecido «se negó a seguir las órdenes de las fuerzas del orden y embistió con su coche a los agentes» durante un control de tráfico del ICE.
«Uno de los agentes fue golpeado por el vehículo y arrastrado una distancia considerable. Temiendo por su vida, disparó su arma», según el comunicado. El hombre al que se intentaba detener era «un extranjero ilegal criminal con antecedentes por conducción temeraria» que había entrado en Estados Unidos «en una fecha y hora desconocidas».
Chicago está en el punto de mira de la Administración de Donald Trump por su condición de ciudad santuario. Sus autoridades demócratas se niegan a colaborar con los planes de control y deportación del presidente republicano. El magnate ha reiterado este viernes su intención de desplegar a la Guardia Nacional.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.