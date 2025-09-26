Abucheos y una sala medio vacía durante el discurso de Netanyahu en la ONU

Benjamín Netanyahu sabía este viernes que su discurso a favor de la guerra en Gaza no iba a ser bien recibido en la Asamblea ... General de la ONU tras el goteo de críticas a la ofensiva y el paso dado por varios países para reconocer el Estado palestino en el marco de este cónclave. Pero no se imaginaba que el rechazo iba a ser tan evidente. En forma de gritos, abucheos y una sala medio vacía durante su intervención para demostrar el creciente aislamiento internacional del primer ministro hebreo, que mantiene al presidente de EE UU, Donald Trump, como gran aliado.

Varias docenas de delegados presentes en la sala central de Naciones Unidas donde se desarrolla el debate general de la organización desde principios de semana han abandonado sus asientos en el momento en que el líder israelí subía al estrado. Y parte de los que han permanecido dentro han abucheado las palabras de Netanyahu. La presidencia de la Asamblea General había llamado varias ocasiones al orden -sin éxito- antes de que comenzara su intervención en vista del caos generado. El embajdor de Israel ante la ONU, Danny Danon, ha reconocido que sospechaban que iba a producirse «una puesta en escena» durante el discurso del primer ministro, que no ha rebajado el tono de sus declaraciones sobre Gaza pese a las críticas.

Su intervención ha estado precedida por la proyección de una película que documenta los atentados perpetrados por Hamás contra los kibutz el 7 de octubre de 2023. Una cinta cuya emisión ha sido ordenada por el propio Netanyahu en una sala de la propia ONU. El primer ministro, además, ha leído una lista con los nombres de los rehenes que continúan en manos de los islamistas.