La UE retoma las sanciones comerciales contra Irán por su programa nuclear

Los Estados miembro de la Unión Europea han reactivado este lunes una serie de sanciones contra Irán, incluyendo restricciones comerciales y económicas, siguiendo la decisión ... de los países del grupo E3 -Alemania, Francia y el Reino Unido- de restablecer las penalizaciones que fueron retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015, a la vista de los supuestos incumplimientos de Teherán.

Las medidas adoptadas por Bruselas se toman en paralelo con las anunciadas el fin de semana por Naciones Unidas dada la falta de cooperación de Irán con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y por sus actividades de proliferación nuclear. Las sanciones incluyen tanto medidas individuales, de prohibición de viaje y congelación de activos, como restricciones a la economía y comercio con Irán.

La UE, en concreto, ha retomado la prohibición de exportar armas a la república islámica y transferir cualquier artículo, material, bien y tecnología que pueda contribuir a las actividades de enriquecimiento y a los programas de misiles balísticos. Igualmente, los Veintisiete reestablecen un veto a la importación, compra y transporte de petróleo crudo, gas natural, productos petroquímicos y derivados del petróleo, una de las medidas más sensibles para la economía iraní.

Con este paso se fijan también sanciones contra los servicios relacionados con la comercialización de equipos clave utilizados en el sector energético, la venta o el suministro de oro y otros metales preciosos y diamantes, a determinados equipos navales y programas informáticos.

En el sector financiero, el club comunitario reimpone la congelación de activos del Banco Central de Irán y de los principales entidades del país. Y en materia de transporte se retoma el veto de los aeropuertos europeos a aviones de carga iraníes, así como a que hagan paradas para su mantenimiento.

Mano tendida al diálogo

Teherán defiende que su industria nuclear tiene sólo fines pacíficos, pero ha ido rebajando su cooperación con el OIEA a medida que se recuperaban las sanciones progresivamente, a lo que habría que sumar este año la escalada de las tensiones diplomáticas tras los bombardeos israelíes y estadounidenses. Pese a reactivar los castigos a la república islámica, la UE defiende que reimponerlos «no debe ser el fin de la diplomacia nuclear» y ha tendido la mano para lograr «una solución negociada» para su programa atómico.

La UE da este paso después de que entrara en vigor el mecanismo conocido como 'snapback' con el que los miembros europeos del acuerdo nuclear dieron un plazo de 30 días para la recuperación de las sanciones contra Irán, tras constatar incumplimientos y mantener intensas gestiones diplomáticas.