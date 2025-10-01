Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, dejando, al menos, ... 60 fallecidos. Las autoridades del país advierten de que esta cifra podrír ir en aumento a medida que los equipos de rescate avancen entre los escombros.

El Instituto de Vulcanología y Sismología de Filipinas (Phivolcs) ha indicado que se trata de un terremoto de intensidad alta -especialmente en las zonas de San Fernando y Cebú- que se ha registrado sobre las 22.00 hora local (16.00 en España.

El epicentro del seísmo se encuentra en el mar, entre las islas de Cebú y Leyte, por lo que es posible que se genere un tsunami que afecte al archipiélago. En este sentido, se ha solicitado a la población «estar alerta ante olas de tamaño inusual», según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

Ampliar

En este sentido, las autoridades han instado a mantenerse «lejos de la playa y zonas costeras» hasta que pase la alerta. Aquellos que residan en estas áreas deberán trasladarse temporalmente a zonas de mayor altitud para garantizar su seguridad. El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha ordenado la movilización inmediata de varias agencias gubernamentales para que presten asistencia, además del el despliegue de equipos médicos.

Numerosos residentes han tenido que evacuar sus viviendas en la ciudad de Iloílo, en Panay, ante posibles derrumbes, mientras las autoridades aventuran daños estructurales en varios puntos del país. Además, las clases en la ciudad de Cebú se han suspendido este miércoles como medida de precaución.