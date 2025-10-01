Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un terremoto sacude Filipinas. EFE

Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas

El seísmo, de magnitud 6,9 en la escala Richter y con epicentro en el mar, ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro del país

T. Nieva

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:26

Un terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter ha sacudido la región de Bisayas Centrales, en el centro de Filipinas, dejando, al menos, ... 60 fallecidos. Las autoridades del país advierten de que esta cifra podrír ir en aumento a medida que los equipos de rescate avancen entre los escombros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  2. 2 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  3. 3 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga
  4. 4 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Así será la procesión extraordinaria del Señor de la Soledad de la Hermandad del Dulce Nombre en Málaga
  7. 7

    Érase una vez Teba hace 5.000 años
  8. 8 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  9. 9 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  10. 10

    La Costa del Sol activa los trámites para una segunda desaladora de agua de mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas

Un terremoto deja más de 60 muertos en Filipinas