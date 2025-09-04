Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vladímir Putin y Kim Jong-un, juntos en una automóvil durante la cumbre de Shanghái. AFP

El séquito de Kim Jong-un recoge todos sus restos biológicos y limpia cada lugar por el que pasa

El líder supremo de Corea del Norte no quiere dejar ningún rastro que pueda dar pistas sobre su salud, lo que aumenta las especulaciones

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:54

Cuando el líder supremo Kim Jong-un se levantó de su sillón tras la reunión que mantuvo el miércoles en Pekín con Vladímir Putin y ... Xi Jinping, un miembro de su séquito se apresuró a limpiar de forma minuciosa el reposabrazos, el acolchado y el respaldo. Frota que te frota. Que no quede rastro biológico. El régimen comunista norcoreano no quiere dejar ninguna pista sobre la salud de su máximo mandatario, ni siquiera cuando está entre aliados como los presidentes ruso y chino. Los tres compartieron la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái con el objetivo de enviar un mensaje de fuerza al adversario común: Donald Trump.

