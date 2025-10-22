Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, Takaichi recorría Japón sobre dos ruedas antes de dedicarse a la política.

Sanae Takaichi, la motera fanática del heavy que dirige Japón

La primera mujer en gobernar el país nipón, de origen humilde, conservadora con vínculos ultra, se ha casado dos veces con el mismo hombre y adora a Margaret Tatcher

Jaime Santirso

Enviado especial. Tokio

Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:32

Comenta

Compareció jovial Sanae Takaichi en rueda de prensa, con la sonrisa desprendida de quien acaba de hacer historia. Resulta comprensible el regocijo de quien posee, ... desde el martes, un lugar 'in perpetuum' en los anales por ser aquello que ninguna japonesa había sido antes: primera ministra. Un hito conquistado por una mujer a quien padecer las discriminaciones del conservadurismo hizo, he aquí la ironía, aún más conservadora.

