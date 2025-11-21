Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una imagen de Estambul. EFE

Mueren dos menores alemanes y sus padres tras inhalar insecticida en un hotel de Estambul

El suceso ha ocurrido la misma semana en la que una joven ingirió un café preparado erróneamente con sosa cáustica en la ciudad turca

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:39

El Gobierno de Turquía investiga la muerte hace unos días por intoxicación de una familia alemana -dos menores y sus padres- que ha conmocionado al ... país. Las primeras pesquisas señalaron el consumo de alimentos en mal estado como la principal causa del fallecimiento. Sin embargo, la Policía apunta ahora a la utilización de un pesticida en el hotel en el que se alojaban como origen. Entre los fallecidos se encuentran una niña de 3 años y su hermano de 6. Otros tres huéspedes tuvieron que ser atendidos, aunque sus síntomas no fueron tan graves. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado que darán con los responsables. El caso ha reabierto el debate sobre el uso irregular de productos químicos peligrosos y la falta de vigilancia sobre su cumplimiento. El suceso ha ocurrido la misma semana en la que una joven ha sido ingresada tras ingerir por error un café con sosa cáustica.

