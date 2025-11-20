Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Residentes locales se trasladan a lugares seguros tras la erupción del volcán Semeru.

Ver 14 fotos
Residentes locales se trasladan a lugares seguros tras la erupción del volcán Semeru. AFP

Más de un millar de evacuados por la erupción del volcán Semeru en Indonesia

El macizo rocoso, ubicado en la isla de Java y próximo a Bali, ha destrozado ya varias viviendas y causado quemaduras a al menos tres personas tras comenzar a esculpir lava y ceniza el miércoles

T. Nieva

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:15

Comenta

Más de un millar de personas, en su mayoría aldeanos y excursionistas, han sido evacuadas este jueves tras la erupción del volcán Semeru en Java, ... la isla principal de Indonesia y muy próxima a Bali, según han informado las autoridades. Los desalojos se iniciaron después de que en la tarde del miércoles se detectara en el monte homónimo la expulsión de partículas de lava y ceniza a más de 13 kilómetros del cráter.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga Boom Box, un nuevo negocio en el que conseguir paquetes de Amazon, Shein o Temu a precios de ganga
  2. 2

    ¿Quién es Funes, el nuevo entrenador del Málaga?
  3. 3

    Los radares que multan por saltarse un semáforo en rojo cazan a 1.500 conductores el primer mes en Málaga
  4. 4 Multas por ir al baño y jornadas de 70 horas: detienen a un empresario de Torremolinos por explotar a migrantes irregulares
  5. 5 Disparan a un hombre en la pierna en la zona de aparcamiento de autocaravanas junto al Martín Carpena
  6. 6 Un juzgado condena a la UMA a abonar una beca que denegó a un alumno del máster en Abogacía
  7. 7

    Las primeras palabras de Funes como entrenador del Málaga: «Estoy muy ilusionado, gracias»
  8. 8 Funes, nuevo entrenador del Málaga
  9. 9 La Policía halla una pistola oculta en la rueda de una autocaravana tras el disparo a un hombre en la pierna en Málaga
  10. 10 A prisión por agresión sexual: investigan si drogó a la víctima con la excusa de un masaje en Benalmádena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Más de un millar de evacuados por la erupción del volcán Semeru en Indonesia