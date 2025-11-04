Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El único superviviente recibió la visita del primer ministro Indio cuando se recuperaba en el hospital. AFP

El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»

Vishwash Kumar Ramesh sufre 'flashbacks' constantes y solo duerme «tres o cuatro horas» cada noche tras el siniestro en el que murieron 260 personas, entre ellas su hermano

Alin Blanco

Alin Blanco

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:40

Vishwash Kumar Ramesh salió arrastras y empapado en sangre de los amasijos del avión al que se había subido hacía apenas unos minutos. El accidente ... aéreo ocurrido el 12 de junio, el más grave de la década, dejó 260 muertos. A los once segundos de despegar en el aeropuerto de Ahmedabad, al oeste de India, el Boeing 787 Dreamliner operado por Air India emitió una llamada de socorro. El combustible no fluía correctamente, los motores perdieron empuje y la aeronave se estrelló contra una residencia de estudiantes de Medicina, donde se llevó la vida de 19 personas.

