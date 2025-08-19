Las lluvias de los monzones dejan 706 muertos desde junio en Pakistán

Al menos 393 personas han perdido la vida desde el jueves de la semana pasada en Pakistán como consecuencia de las lluvias torrenciales del monzón. ... La autoridad nacional de gestión de catástrofes (NDMA) ha detallado que 356 de los fallecimientos se produjeron en la provincia montañosa de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste, cerca de Afganistán.

La agencia ha informado de que, en total, 706 paquistaníes han muerto desde el 26 de junio por los monzones, cuya temporada se extiende hasta mediados de septiembre.

Mientras tanto, continúan las operaciones para tratar de encontrar los cadáveres sepultados bajo el barro y los escombros. Las precipitaciones torrenciales de la última semana han provocado inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra que han arrasado pueblos enteros, dejando habitantes atrapados entre los escombros y más de 200 desaparecidos.

Las autoridades paquistaníes alertan de unas condiciones meteorológicas severas, con la llegada de tres nuevas temporadas de lluvias monzónicas y un previsible aumento de su intensidad hasta un 50%.