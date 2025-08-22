Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Kim Jong-un, líder norcoreano, homenajea a los soldados que combatieron en la guerra de Ucrania.

Kim Jong-un, líder norcoreano, homenajea a los soldados que combatieron en la guerra de Ucrania. AFP

Kim Jong-un homenajea a los soldados norcoreanos que combatieron en la guerra de Ucrania

600 militares habrían perdido la vida en el conflicto bélico, la mayoría en la región rusa de Kursk

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Viernes, 22 de agosto 2025, 19:44

Tras meses guardando silencio sobre la participación de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania, Pyongyang confirmó en abril su intervención en el conflicto y ... admitió la muerte de sus tropas. Este viernes ha sido el momento de homenajear a los caídos en la región rusa de Kursk.

