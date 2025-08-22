Kim Jong-un homenajea a los soldados norcoreanos que combatieron en la guerra de Ucrania

Tras meses guardando silencio sobre la participación de soldados norcoreanos en la guerra de Ucrania, Pyongyang confirmó en abril su intervención en el conflicto y ... admitió la muerte de sus tropas. Este viernes ha sido el momento de homenajear a los caídos en la región rusa de Kursk.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha honrado a los militares del país asiático que lucharon en el bando de Rusia. Durante la fastuosa ceremonia celebrada en la sede del Partido de los Trabajadores en la capital, el dictador ha abrazado a los emocionados supervivientes y se ha arrodillado ante los retratos de los soldados para mostrar sus respetos ante los que perdieron la vida en la región de Kursk, invadida por las fuerzas de Kiev.

Kim ha loado a las «admirables» tropas «que regresaron a casa con gran honor» después de soportar «la lluvia de balas y bombas de la guerra a vida o muerte en tierra extranjera». A todos les ha entregado medallas y ha concedido el título de «héroe de la República de Popular Democrática de Corea» a los oficiales que lucharon en operaciones en el extranjero y «realizaron hazañas distinguidas», según recoge la agencia oficial de noticias KCNA.

Las agencias de inteligencia surcoreanas y occidentales han afirmado que Corea del Norte envió más de 10.000 soldados a Rusia en 2024, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance. Según Seúl, alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más han resultado heridos luchando por Moscú.