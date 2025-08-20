Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cada vez los japoneses se casan menos. Reuters

Japón pierde un millón de habitantes en un año: ¿por qué se asoma al abismo demográfico?

Todas las medidas para impulsar la natalidad han fracasado, por lo que sobre la mesa está abrir las puertas a la inmigración

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:14

Muchos demógrafos sostienen que el presente de Japón es el futuro de la humanidad. Que tarde o temprano todos los países se adentrarán en el ... binomio de envejecimiento poblacional y caída de la natalidad que el país del Sol Naciente vive desde finales del siglo XX. «Por el retraso en el acceso de la mujer al mundo laboral, lo cual impulsa la tasa de fertilidad, los países musulmanes serán los últimos en llegar a esta coyuntura, en la que ya están inmersos países de Asia, Europa y América», comenta el especialista en demografía chino James Liang. «Pero también llegarán», sentencia.

