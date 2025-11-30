Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El agua causó un desastre a su paso por Indonesia. Afp

Las inundaciones en el sudeste asiático causan ya casi mil muertos

Indonesia, Tailandia y Sri Lanka son los países más afectados por el temporal mientras los equipos de rescate buscan a cientos de desaparecidos

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:30

Comenta

El número de víctimas mortales causadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka se acerca ya al millar. Según ... las autoridades de estos países, la cifra final será mayor ya que hay centenares de desaparecidos y, además, los equipos de rescate no han podido acceder a algunas localidades que siguen incomunicadas por los efectos de este temporal que ha arrasado el sudeste asiático.

