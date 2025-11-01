Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump y Xi Jinping se saludan en el foro asiático. EFE

Xi, ensalzado en Asia como defensor del orden internacional en ausencia de Trump

El líder chino llama a alcanzar una «globalización inclusiva» y propone la creación de una agencia internacional para regular la inteligencia artificial

Jaime Santirso

Gyeongju. Enviado especial

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:10

La inesperada ausencia de Donald Trump ha convertido a Xi Jinping en el protagonista indiscutible del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), clausurado este ... sábado en la ciudad surcoreana de Gyeongju. Un episodio que ilustra a la perfección la dinámica imperante en la geopolítica global desde que el presidente estadounidense regresó a la Casa Blanca.

