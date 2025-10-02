Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pavel Durov, creador de Telegram, durante su encuentro este jueves con el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev. EFE

El creador de Telegram abre un centro de inteligencia artificial en Kazajistán

Rusia podría beneficiarse de iniciativas como esta debido a su estancamiento en innovación a causa de las sanciones

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Roma

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El fundador de Telegram Pavel Durov ha anunciado este jueves desde Astaná, la capital de Kazajistán, la creación de un laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ... en el país centroasiático. El gurú tecnológico ha dado a conocer sus planes en el foro tecnológico Digital Bridge. «El primer proyecto será una colaboración entre Telegram y el clúster de supercomputadoras de Kazajistán», ha declarado. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Inteligencia Artificial del citado territorio.

