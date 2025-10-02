El creador de Telegram abre un centro de inteligencia artificial en Kazajistán

El fundador de Telegram Pavel Durov ha anunciado este jueves desde Astaná, la capital de Kazajistán, la creación de un laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ... en el país centroasiático. El gurú tecnológico ha dado a conocer sus planes en el foro tecnológico Digital Bridge. «El primer proyecto será una colaboración entre Telegram y el clúster de supercomputadoras de Kazajistán», ha declarado. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Inteligencia Artificial del citado territorio.

Telegram planea crear una nueva tecnología que use blockchain e IA que permita a los usuarios utilizar el intelecto artificial en su app. Blockchain es un sistema de bases de datos descentralizadas cifradas con reglas estrictas para añadir datos. Durov es uno de los hombres más relevantes del sector tecnológico ruso. Aunque ha tenido sus más y sus menos con el poder del Kremlin, sigue siendo un nombre relevante en esta área, hasta el punto de que se le apodó como el 'Mark Zuckenberg' ruso.

Se prevé que esta mejora beneficie a mil millones de usuarios de la popular aplicación de mensajería. Telegram ya ha mejorado su cobertura e infraestructura en Kazajistán. La sinergia entre el poder kazajo y Durov es buena, tal y como indica la reunión del mismo empresario con el presidente del país, Kasim-Yomart Tokáyev. La pficina de prensa de la jefatura del Estado ha comunicado que ambos han discutido las perspectivas de implementar más proyectos conjuntos relativos a la IA. Tras su reunión el líder centroasiático elogió al multimillonario.

Este proyecto podría ayudar a Rusia a despuntar en IA, una asignatura pendiente en la que Estados Unidos y China llevan ventaja. La guerra contra Ucrania y sus consecuencias han lastrado los esfuerzos en este campo. Las sanciones y la fuga de cerebros del sector tecnológico (muchos abandonaron el país en 2022 pero ha habido un regreso de una cantidad significativa de informáticos) han sido los mayores escollos para esta investigación. Alice es el proyecto estrella de Yandex (el gigante tecnológico apodado 'Google ruso') en esta esfera, pero no acaba de convencer a las élites de Moscú. El expresidente Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, criticó la aplicación por contradecir el relato oficial del Kremlin al rechazar responder una pregunta sobre Ucrania. El exdirigente apuntó entonces que quizás deberían poner la etiqueta de «agente extranjero» a los dirigentes de la compañía.

Durov es uno de los nombres más relevantes de la tecnología en el país euroasiático y con este movimiento busca mantenerse como gurú y a su empresa como referente. Él lleva años siendo uno de los rusos más importantes en su campo. No solo ideó Telegram, un servicio de mensajería que rivaliza con el estadounidense WhatsApp, también fue el creador de Vkontakte, el apodado 'Facebook ruso', popular en países exsoviéticos como Rusia, Kazajistán, Bielorrusia, entre otros.