Kim Jong-un supervisa un entrenamiento de sus tropas. EP

Corea del Norte amplía la condena de muerte por el consumo de series y películas extranjeras

Los testimonios recopilados por la ONU en un informe le permiten concluir que el régimen de Kim Jong-un es el más restrictivo del mundo

T. Díaz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:18

El Gobierno de Corea del Norte ha aumentado la aplicación de la pena de muerte, incluidos los casos de quienes son sorprendidos viendo y compartiendo ... películas y series de televisión extranjeras, según un informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el país que lidera Kim Jong-un. El régimen, que permanece en gran medida aislado del mundo, también somete a su población a más trabajos forzados, a la vez que restringe aún más sus libertades, añade el documento.

