El Constitucional de Tailandia destituye a la primera ministra por criticar al jefe del ejército

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó el viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, y a su gabinete al completo por la gestión de una ... disputa diplomática con Camboya. La sentencia concluye que la dirigente cesada, que llegó al poder hace un año, no respetó las normas éticas gubernamentales durante una llamada telefónica con el exlíder camboyano Hun Sen en la que criticó al ejército tailandés en mitad de un conflicto entre ambos países. La conversación salió a la luz en junio, lo que dinamitó la coalición de gobierno y puso a la mandataria en la cuerda floja.

Shinawatra, de 39 años, defendió que siempre actuó por «mejorar la vida de la gente, incluidos civiles y soldados». La llamada de la polémica tuvo lugar en plena escalada entre Bangkok y Nom Pen a raíz de la muerte de un soldado camboyano a finales de mayo durante un enfrentamiento con el ejército tailandés en una zona fronteriza en disputa. La ex primera ministra acusó entonces al jefe del ejército de obstaculizar los esfuerzos para relajar la tensión. El conflicto, que se alargó cinco días, dejó un total de 40 fallecidos y más de 300.000 desplazados.

El cese de Shinawatra –el tercer miembro de su familia en abandonar la jefatura de Gobierno– abre un período de profunda incertidumbre política en Tailandia, sin un claro candidato a asumir el poder.