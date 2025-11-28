Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Gobierno chino saca poco más de 38.000 plazas para casi 4 millones de candidatos. Imagen de archivo.

China lanza una 'macrooposición': 38.000 plazas para 4 millones de candidatos

Solo los mayores de 38 años pueden presentarse a las pruebas que se celebran este fin de semana y que incluirán preguntas sobre los discursos de Xi Jinping y los plenos del Partido Comunista

Alin Blanco

Alin Blanco

Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:33

Infusiones de tila, prácticas de respiración profunda y concentración absoluta en sus apuntes. 3,7 millones de chinos controlan sus nervios estos días previos a ... una de las oposiciones más multitudinarias de la superpotencia asiática. La competición es dura. El Gobierno ha sacado 38.100 plazas y para cada vacante hay, de media, 97 personas inscritas. Pero algunos de los puestos que se asignarán tras los exámenes de este fin de semana son especialmente codiciados y la competencia es aún mayor. Es el caso de la oferta de oficial de inmigración en Ruili, una ciudad fronteriza con Myanmar (Birmania). Se han registrado 6.470 solicitudes para un único cargo.

