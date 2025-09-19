Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La bloguera china Zhang Zhan, en una imagen de archivo. AFP

China juzga de nuevo a la bloguera que informó sobre el comienzo de la pandemia

El régimen inicia un segundo proceso contra Zhang Zhan, quien ya pasó cuatro años en la cárcel por su actividad periodística

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:13

En China, contradecir el relato oficial tiene precio. Y no es barato. Lo sabe la bloguera Zhang Zhan, que este viernes ha sido juzgada de ... nuevo por su actividad, acusada de «buscar pelea y crear problemas», un delito de definición ambigua que el régimen acostumbra a emplear contra la disidencia.

