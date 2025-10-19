Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Gustavo Petro.

Donald Trump y Gustavo Petro. Afp

Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde un buque de la guerrilla colombiana

Washington asegura que ha matado a tres milicianos y retira la financiación a este país sudamericano porque su máximo dirigente «no hace nada» contra la producción de droga

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:26

Comenta

Mientras se empeña en acumular méritos para obtener el premio Nobel de la Paz, Donald Trump no deja de hacer enemigos. Tras movilizar una flota ... en el Caribe para impedir el tráfico de drogas procedente de Venezuela y autorizar acciones encubiertas de la CIA en ese país para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos ha cargado este domingo contra su homólogo colombiano. Acusa a Gustavo Petro de ser «un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas». Y por eso, anunció el final inmediato de la ayuda financiera al país sudamericano, que en 2023 fue de casi 700 millones de euros. El dirigente colombiano dijo a través de la red social X que al magnate republicano le «engañan» sus asesores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  4. 4

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  7. 7 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  8. 8

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  9. 9 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  10. 10

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Trump arremete contra Petro por ser «un líder del narcotráfico» como Maduro y hunde un buque de la guerrilla colombiana