Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin. EFE

Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica

El Gobierno ruso se apoya en el descrédito creciente hacia Washington para trazar un acercamiento a países como Colombia, México, Brasil y Chile

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:09

Comenta

Las palabras y decisiones de Washington no gustan en Latinoamérica. La retórica y acciones agresivas contra Venezuela despiertan temor entre los países de la región. ... Colombia es uno de los que ve con más recelo a la potencia estadounidense por haber recibido también amenazas. El país caribeño ya amagó con renunciar a su estatus de socio global de la OTAN y anunció también la suspensión del intercambio de inteligencia con EE UU. Moscú observa todo lo que sucede en el continente americano con sumo interés pues las tensiones podrían ayudarle a conseguir nuevos amigos en esta parte del mundo. Tras tener ya de su lado a Venezuela, Cuba y Nicaragua, Bogotá sería un aliado relevante para el Kremlin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  2. 2 El crimen de Rincón: el detenido acabó con la vida de su exmujer a puñaladas
  3. 3

    Reconocer un infarto a tiempo: el de las mujeres puede avisar de forma distinta, alertan los cardiólogos
  4. 4 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja que no podía tener hijos por problemas de fertilidad
  5. 5 Muere atropellado un hombre de 44 años esta madrugada en Málaga: hay un detenido
  6. 6 Giro del tiempo en Andalucía: un nuevo frente dejará lluvias y avisos por fuerte viento y olas
  7. 7 Cuando hablamos de pescaíto malagueño, ¿sabemos qué es lo que realmente viene de Málaga?
  8. 8 Empieza el plazo para optar a 253 VPO con alquileres de unos 400 euros mensuales en Málaga
  9. 9 Detenido por matar a su expareja, de 60 años, en una casa de Rincón de la Victoria
  10. 10 Detienen a un taxista por arrastrar a un cliente que se agarró a la puerta para que no se llevara su maleta en Fuengirola

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica

Putin aprovecha las tensiones con EE UU para sumar aliados en Latinoamérica