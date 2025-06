Jeannette Jara, la gran promesa de la izquierda latinoamericana

La izquierda chilena afronta una nueva revolución interna. Si hace cuatro años Gabriel Boric dio la sorpresa al imponerse como su candidato presidencial –y después ... ganar las elecciones– con un perfil más joven y moderno, ahora es Jeannette Jara quien ha removido sus cimientos. La exministra de 51 años se convirtió el domingo en la primera militante del Partido Comunista que tratará de llegar al Palacio de la Moneda como aspirante única del progresismo.

La primera vuelta de los comicios presidenciales se celebrará el próximo 16 de noviembre. Hasta entonces Jara tendrá tiempo para convencer al electorado de que «las diferencias en la izquierda no son un problema, sino una oportunidad», como defendió ella misma tras arrasar en las recientes primarias progresistas, marcadas por una baja participación. Apenas el 10% de los militantes pasó por las urnas. La antigua ministra de Trabajo quedó –con seis de cada diez votos– por delante de Carolina Tohá, otra 'ex' del gabinete de Boric y hasta hace unas semanas favorita para representar al progresismo en las elecciones. «Trabajaremos lealmente», le dijo su rival tras la derrota, que no impidió que ambas saludaran juntas a los simpatizantes congregados en Santiago de Chile tras conocerse el resultado del proceso.

Jara, nacida en una familia humilde asentada en la periferia de la capital chilena y formada como abogada y administradora pública, se asoma como la gran promesa de la izquierda no sólo de su país, sino de toda Latinoamérica, falta en la actualidad de lideresas. Su entrada en política se produjo en 2016, cuando la expresidenta Michelle Bachelet, la designó subsecretaria de Previsión Social. Entonces era casi una desconocida pero, a partir de 2022, cuando Boric la eligió para encabezar el Ministerio de Trabajo, se disparó su popularidad al sacar adelante proyectos clave como la reforma de las pensiones, el aumento del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas.

Temas sensibles

Sus interlocutores destacan la actitud «dialogante» de Jara y su cercanía, dos rasgos por los que ha sido comparada con Bachelet. Su perfil habría convencido además a los votantes de izquierdas más allá del Partido Comunista por haberse distanciado precisamente de su formación en cuestiones sensibles como la defensa de Cuba o Venezuela o por su deseo de que el progresismo crezca hacia el centro. Ese es uno de sus retos, pero también mantener la unidad en las filas progresistas o dar forma a un programa con propuestas convincentes en materias como economía o seguridad. El objetivo, como apuntó el presidente, que no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo, es «convocar a la mayoría de nuestros compatriotas a seguir construyendo un país más justo, seguro y feliz».

El movimiento que lidera Boric, Frente Amplio, fue uno de los grandes perdedores de la jornada de primarias. Su aspirante, Gonzalo Winter, quedó tercero, mientras que el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, acabó cuarto. La victoria de Jara, como el triunfo del actual presidente en 2021, supone otro toque de atención para la socialdemocracia tradicional en Chile, donde gobernó durante dos décadas tras la dictadura pero desde su salida del centro de poder no consigue remontar. Sus éxitos del pasado ya no sirven para atraer votantes, ni siquiera para mantener a una parte de su electorado que busca nuevas versiones del progresismo.

La candidata comunista deberá demostrar en noviembre que, además de vencer dentro de la izquierda, puede derrotar asimismo a una derecha fuerte, y cada vez más escorada hacia posiciones ultras, que acudirá a las elecciones presidenciales con tres aspirantes diferentes. Evelyn Matthei representa al sector conservador tradicional con Chile Vamos, José Antonio Kast lidera el extremista Partido Republicano y Johannes Kaiser peleará por la presidencia desde el también ultra Partido Libertario. «Lo que viene no va a ser fácil, pero Jeannette sabe de batallas difíciles», avisó Boric.