Ciudadanos hondureños hacen cola para votar. Reuters

Honduras vota bajo el estado de excepción y la sombra del fraude electoral

El apoyo de Donald Trump al candidato conservador Nasry Asfura condiciona los comicios de este país centroamericano

J. Gómez Peña

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:19

Comenta

Honduras, un país pobre y acorralado por la violencia y la corrupción, vota este domingo bajo un estado de excepción decretado para luchar contra el ... crimen organizado. La población acude a las urnas con temor a que las acusaciones de probable fraude electoral generen disturbios como en 2017. La progresista Rixi Moncada y los conservadores Nasry Asfura y Salvador Nasralla son los candidatos mejor colocados en los sondeos.

