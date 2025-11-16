Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Detención de 'Pipo' Chavarría en Málaga. Afp

Detenido en Málaga 'Pipo' Chavarría, uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica

El líder del cártel de Los Lobos fue arrestado en una operación conjunta entrs las policías de Ecuador y España

T. Nieva

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:55

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado este domingo la detención en España de Wilmer Chavarría Barré, alias 'Pipo', el líder del cártel de ... Los Lobos y uno de los narcos más buscados del continente, al término de una operación conjunta entre las policías de ambos países.

