José Jerí llega al Palacio Presidencial poco después de su jura como presidente. Reuters

Las denuncias de fraude y abuso sexual acechan al nuevo presidente peruano

El conservador José Jeríenfrenta ya protestas y reavivadas críticas al asumir el poder de forma interina tras destituir el Congreso a Dina Boluarte

Ivia Ugalde

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:35

Comenta

Con propósito de enmienda, el de «intentar cambiar los errores que haya cometido el Estado», José Jerí, ha asumido la presidencia interina de Perú tras ... la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso. Su designación, por sucesión constitucional al ostentar el cargo de responsable del Legislativo, pretendía aportar cierta estabilidad al país hasta la celebración de las elecciones previstas para 2026. Sin embargo, lejos de eso, ha reavivado el enfado social por su oscuro pasado sexual, teñido por las denuncias de haber abusado de una joven a finales de 2024, y por presuntamente condicionar la concesión de proyectos de obras públicas a pagos a personas de su entorno.

