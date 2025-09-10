Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Olaydi Lora, una cubana de 43 años, prepara café en su casa de La Habana durante un apagón el pasado mes de marzo. Reuters

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

9 millones de ciudadanos permanecen sin suministro eléctrico en la isla caribeña

Daniel de Lucas

Daniel de Lucas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:19

Cuba se ha vuelto a quedar a oscuras este miércoles. El país sufre un nuevo apagón en toda la isla, el quinto de esta entidad ... en menos de dos años, según ha informado en redes sociales la compañía estatal Unión Eléctrica (UNE). El corte eléctrico general afecta a más de nueve millones de ciudadanos y ha tenido lugar a las 9.14 hora local (las 15.14 hora peninsular española). Todo apunta a que la razón de esta interrupción del suministro es un fallo en la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, una de las infraestucturas de este tipo más grandes del país y localizada en el oeste. Aunque las autoridades de Cuba aseguran que investigan las causas y tratan de solucionar el problema en cuanto sea posible.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  5. 5 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  6. 6 Dos restaurantes de Málaga, nominados a mejor apertura en España
  7. 7 «La muerte de mi hermano se podría haber evitado si el pozo hubiera estado delimitado»
  8. 8 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  9. 9

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  10. 10

    Multa a los padres de los menores que vapeen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años

Cuba sufre un nuevo apagón nacional, el quinto en dos años