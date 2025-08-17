Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un soldado revista el material para las elecciones de hoy en Bolivia. Reuters

Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga son los favoritos mientras el inhabilitado expresidente Evo Morales pide movilizaciones

Dagoberto Escorcia

Dagoberto Escorcia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:32

Bolivia elige hoy presidente para los próximos cinco años. Todos los candidatos son hombres entre 36 y 70 años. Ocho millones de ciudadanos pueden ejercer ... un voto que según las encuestas tiende al cambio, un giro a la derecha. No más izquierda, muy debilitada. Ahora le toca a la derecha, según los sondeos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Dónde comer en la Feria de Málaga
  7. 7 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga
  8. 8

    Toñi Moreno da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga con la tradicional romería
  9. 9 Tarjeta acreditativa de discapacidad en Andalucía: ¿para quién es y cómo se consigue?
  10. 10

    Gabriel Gutiérrez Tejada: «El pinsapo está en expansión en Málaga y puede salir del peligro de extinción»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha

Bolivia vota hoy en unas elecciones que anuncian un giro a la derecha