Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El huracán 'Melissa' en estado 5, la máxima categoría de alerta, antes de tocar tierra en Jamaica EFE

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Con sede en Miami, trabaja en colaboración con una red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos, denominados 'cazahuracanes'

Alin Blanco

Alin Blanco

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:18

Comenta

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) es el guardián que vigila todos los ciclones tropicales de los océanos Atlántico y ... Pacífico. La organización, perteneciente a Estados Unidos, tiene su sede en Miami, Florida, pero posee bases diseminadas en múltiples localizaciones y trabaja en coordinación con la red mundial de radares, satélites y aviones meteorológicos. De esta manera consigue información muy detallada de fenómenos que se encuentran a miles de kilómetros pero que pueden tener un gran impacto en la población americana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  7. 7 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  9. 9 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  10. 10 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así funciona el Centro Nacional de Huracanes

Así funciona el Centro Nacional de Huracanes