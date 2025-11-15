Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alemania acusa a Putin de «intentar hacer el invierno lo más insoportable posible a los ucranianos»

T. N.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, anunció ayer que Berlín contribuirá con 150 millones de euros a la iniciativa PURL (Lista de Requisitos ... Prioritarios para Ucrania), el programa de compra de armas a Estados Unidos para su uso por parte de la exrepública soviética en la guerra contra Rusia. Pistorius realizó el anuncio en calidad de anfitrión de la reunión ayer en Berlín del llamado 'Grupo de los Cinco' conformado por los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, así como la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. El germano dejó patente la condena unánime de este foro a la aceleración de la campaña de bombardeos orquestada por Rusia.

