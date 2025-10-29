Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de personas huyen de El Fasher. AFP

Los paramilitares matan a más de 460 personas en un hospital de Sudán

El crimen ocurrido en un centro de maternidad de El Fasher, en el norte del país, se suma a las masacres «sistemáticas» en esta ciudad, que fue tomada el domingo por los rebeldes

María Rego

María Rego

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:56

Comenta

La alerta por la situación en Sudán es máxima. A la advertencia lanzada el lunes por Naciones Unidas sobre las ejecuciones de civiles que tratan ... de huir de El Fasher, en el norte del país africano, se ha sumado este miércoles la denuncia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el asesinato de más de 460 personas en un hospital de la misma zona. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) tomaron el pasado fin de semana la ciudad -la última gran urbe de la región occidental de Darfur que no estaba en sus manos- tras año y medio de asedio y desde entonces se ha producido un auténtico baño de sangre, con ataques de los paramilitares incluso a voluntarios de Cruz Roja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, queda en libertad
  2. 2 Aemet amplía la alerta amarilla a toda la provincia de Málaga y avisa de posibles tornados y mangas marinas
  3. 3 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  4. 4

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  5. 5

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  6. 6

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  7. 7 Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 ¿Quieres optar a una VPO de alquiler en Málaga por unos 500 euros al mes? Esto es lo que tienes que saber
  9. 9 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  10. 10 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los paramilitares matan a más de 460 personas en un hospital de Sudán

Los paramilitares matan a más de 460 personas en un hospital de Sudán