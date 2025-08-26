Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fotografía de archivo de la nave humanitaria 'Ocean Viking'. EFE

La Guardia Costera libia tirotea a uno de los barcos humanitarios que socorren a inmigrantes en el Mediterráneo

El 'Ocean Viking' llevaba a 87 desplazados a bordo cuando fue atacado por una patrullera que habría sido entregada por Italia a una de las milicias armada del país norteafricano

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Martes, 26 de agosto 2025, 19:43

Ya está en el puerto de Augusta, al sureste de Sicilia, la nave humanitaria 'Ocean Viking', fletada por la ONG Sos Méditerranée y que, el ... pasado domingo, fue tiroteada durante unos 20 minutos por la tripulación de una patrullera de la Guardia Costera libia. Los hechos ocurrieron poco después de las 15:00 horas en aguas internacionales a unas 40 millas náuticas del país norteafricano, cuando la embarcación llevaba a bordo a 87 inmigrantes que había socorrido horas antes cuando trataban de llegar a Europa atravesando el Mediterráneo Central. Afortunadamente no hubo muertos ni heridos, aunque el ataque provocó ingentes daños materiales en el 'Ocean Viking', como la rotura de cuatro ventanas y de tres lanchas de socorro, diversas antenas y otro equipamiento. Es la primera vez que la Guardia Costera libia dispara contra uno de estos buques humanitarios para tratar de alcanzar a sus tripulantes o a las personas rescatadas, aunque sí que se han dado otros casos en que, para intimidar, hacía fuego en el aire o en las cercanías de la embarcación.

