Confusión en Benín después de que militares aseguren haber tomado el poder y el Gobierno lo niegue

La población de Benín, en África occidental, se encuentra en estado de confusión después de que militares anunciaran este domingo a través de la televisión ... pública la «destitución» del presidente, Patrice Talon, quien tenía previsto abandonar el cargo en abril del próximo año tras una década en el poder. Poco después, sin embargo, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Alassane Seidou, aseguraba que el golpe de Estado había fracasado. «El Gobierno invita a la población a continuar con sus actividades con normalidad», añadía en un intento de calmar a la ciudadanía.

‼️ Message à la communauté française au Bénin pic.twitter.com/xPplN7T54d — La France au Bénin 🇫🇷🇧🇯🇪🇺 (@ambafrancebenin) December 7, 2025

El mensaje de un grupo de soldados autodenominado Comité Militar para la Refundación (CMR) ante las cámaras de la televisión pública hizo saltar todas las alarmas. «Reunidos el domingo 7 de diciembre de 2025, hemos deliberado y decidido lo siguiente: el señor Patrice Talon queda destituido de sus funciones de presidente de la República». El mandatario, según fuentes de su entorno, se encontraría a salvo, aunque se desconoce su paradero y las autoridades tampoco han dado detalles sobre la magnitud de los enfrentamientos supuestamente registrados en Cotonú, la capital.

De hecho, la embajada de Francia en Benín informó a través de la red social X que se habían «oído disparos en Camp Guezo, cerca del domicilio del presidente de la República» y recomendó a los franceses residentes en el país africano que permanecieran en sus domicilios «por razones de seguridad». Seidou explicó que, de madrugada, «un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones», pero afirmó que no se había producido destitución alguna. La Guardia Republicana se habría hecho cargo de la situación y restablecer el orden en la sede de la televisión pública en Cotonú, donde medios locales apuntan que fueron reducidos los golpistas.

Ampliar El presidente de Benín, Patrice Talon. Reuters

Benín acudirá en abril de 2026 a las urnas para elegir nuevo presidente tras dos mandatos de cinco años -el límite establecido por la Constitución- de Talon. El actual mandatario, de 67 años, centró su programa político en el desarrollo del país, pero ha recibido críticas porque en ese empeño se han producido retrocesos en el sistema democrático. Dos de sus principales rivales (Joël Aivo y Reckya Madougou) se encuentran entre rejas tras las condenas a diez y veinte años, respectivamente, en 2021. Romuald Wadagni, actual ministro de Finanzas, es el candidato oficialista para los próximos comicios.