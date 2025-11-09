Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Se aleja la esperanza de un Sáhara Occidental independiente

Medio siglo después de la chapucera descolonización española, la soberanía marroquí gana adeptos por el mundo. Trump es su principal valedor

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:10

Hoy hace cincuenta años que Marruecos culminó la ocupación del Sáhara Occidental con su 'Marcha Verde', en la que participaron hasta 350.000 ciudadanos marroquíes. ... Y el próximo viernes se cumplirá medio siglo desde que se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que España cedió ilegalmente la administración -que no la soberanía- de su provincia número 53 al reino alauí y a Mauritania en una chapucera descolonización que Naciones Unidas ha criticado en numerosas ocasiones y que aún no se logra cerrar por completo. De hecho, aunque aquel texto recogía que «será respetada la opinión de la población saharaui», su anhelo de crear un Estado que emane de un referéndum aún no se ha materializado.

