Escalante, Cebrián, Ferrín, Barón y Romero con el cuadro de Zurbarán A.J.G.

Zurbarán se suma a la galería de cuadros del Museo de Antequera

'La Virgen con el Niño sujetando la cruz', adquirida en Alemania por Adolfo Ferrín, pertenece a la última etapa del artista barroco

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:06

El Museo de Antequera (MVCA) incorpora un cuadro del pintor barroco español Francisco Zurbarán (1598-1664). El edificio monumental de la ciudad amplía su amplia ... galería pictórica enriquecida con la 'Colección Delgado' que ya aportaba obras de Velázquez, Juan de Pareja, Murillo o Goya. Se trata de 'La Virgen con el Niño sosteniendo en la cruz', atribuido al pintor en su última etapa, según respaldan tanto Rafael Romero del Estudio de Restauración ICONO e Ignacio Cano Rivero, conservador del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

