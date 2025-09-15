Villanueva de Algaidas aprueba un protocolo para gestionar sus colonias felinas

En muchos municipios del interior de Málaga resulta complicado llevar a cabo una adecuada gestión y protección de las comunidades felinas que conviven en los ... términos municipales y que, en ocasiones, pueden generar altercados en espacios particulares. Uno de esos pueblos es Villanueva de Algaidas, cuyo Ayuntamiento, ante esta situación, ha querido responder con un nuevo protocolo que permita una gestión más eficaz de estas colonias.

Hace unos días, el Consistorio aprobó un documento que busca dar solución a esta difícil convivencia. Dicho texto recoge la aplicación del conocido método CER (Captura, Esterilización y Retorno), considerado por el propio Ayuntamiento como la única herramienta «eficaz y respetuosa» para ejercer un control poblacional sobre este tipo de animales.

Cabe recordar que la nueva aprobación se encuentra alineada con la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, legislación que tiene por objeto reconocer los derechos de los animales, garantizar su bienestar y regular la forma en que deben ser tratados. Esta normativa reconoce además la condición de seres sintientes de los animales, lo que implica que tienen capacidad de experimentar placer, dolor o sufrimiento, y que, por tanto, deben recibir un trato adecuado.

Censo felino

El protocolo aprobado en Villanueva de Algaidas introduce, además, otras novedades relevantes. Entre ellas, la creación de un censo municipal de colonias felinas, que será gestionado de manera coordinada entre el gobierno local, las clínicas veterinarias y las protectoras de animales de la zona. Asimismo, se contempla la emisión de carnés para voluntarios autorizados, lo que permitirá identificar y dar respaldo legal a aquellas personas que colaboren en el cuidado de estas colonias. A ello se suman campañas de concienciación ciudadana y talleres orientados a la lucha contra el abandono y el maltrato animal.

Desde el Partido Animalista (PACMA) han valorado muy positivamente esta iniciativa, destacando que contribuirá a mejorar de forma sustancial la calidad de vida de los animales, reducir los problemas derivados de la superpoblación y favorecer una convivencia más armónica entre gatos y vecinos. Además, resaltan que ofrecerá mayor seguridad jurídica a los voluntarios que se encargan de atender a las colonias felinas. En palabras de la formación, se trata de «un paso fundamental hacia la gestión ética de los gatos comunitarios del municipio».

PACMA considera, igualmente, que este avance constituye un ejemplo a seguir y anima a otros Ayuntamientos a implantar protocolos similares, destinando recursos públicos para la aplicación efectiva del método CER y garantizando así el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección animal.

Conviene recordar que esta medida llega tras un escrito presentado por la coordinadora provincial de PACMA en Málaga, Carmen Sánchez, el pasado mes de noviembre. En dicho documento, dirigido al alcalde de Villanueva de Algaidas, Juan Antonio Cívico Llamas, se ponía de manifiesto la situación de los gestores de colonias felinas en el municipio, quienes denunciaban haber encontrado obstáculos para llevar a cabo su labor, especialmente en lo relativo a la dispensación de alimento, agua y cuidados básicos para los gatos.