Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los distinguidos con las autoridades al final del acto A.J.G.

Verdiales en el acto de entrega de reconocimientos en el Día de Antequera y Santa Eufemia

Se reconoce la labor del alergólogo Miguel Hinojosa o de la congregación de la Beata Madre Carmen

Antonio J. Guerrero

Antonio J. Guerrero

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:08

La antigua colegiata de Santa María acogió ayer martes 16 de septiembre la entrega de distinciones municipales en el Día de Antequera y Santa Eufemia, ... festividad patronal que concluyó el día con la misa más antigua que se celebra en la provincia de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  5. 5

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  6. 6

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  7. 7

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  8. 8 Mercadona abre ofertas de empleo fijo en Málaga con sueldos de hasta 2.280 euros al mes
  9. 9

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  10. 10 Una docuserie inmortaliza a Los Chorys de Marbella: cómo pulirse 1.000 millones de pesetas en 20 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Verdiales en el acto de entrega de reconocimientos en el Día de Antequera y Santa Eufemia

Verdiales en el acto de entrega de reconocimientos en el Día de Antequera y Santa Eufemia