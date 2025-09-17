Verdiales en el acto de entrega de reconocimientos en el Día de Antequera y Santa Eufemia

La antigua colegiata de Santa María acogió ayer martes 16 de septiembre la entrega de distinciones municipales en el Día de Antequera y Santa Eufemia, ... festividad patronal que concluyó el día con la misa más antigua que se celebra en la provincia de Málaga.

El Ayuntamiento promovió un acto solemne donde se reconocieron a personas y colectivos que destacan por su entrega, trabajo y esfuerzo por una mejor ciudad. Al término del mismo, uno de los distinguidos, la panda de verdiales 'San Gabriel' de La Joya, dio una exhibición de su folclore, con baile, cante y vestimenta que forma parte de la zona de los montes de Málaga y del propio Torcal de Antequera.

El acto tuvo en la presidencia, el alcalde Manuel Barón, la teniente de alcalde de Tradiciones, Elena Melero y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Málaga, María Rosa Morales Serrano. Fue dirigido por el responsable de Prensa y Protocolo del Ayuntamiento, Pablo Javier Guerrero Clavijo, que fue compartiendo los acuerdos de los organismos de distinciones y de gobierno, llamando a cada uno de los galardonados. El alcalde Manuel Barón fue quien entregó cada una de las seis distinciones.

Este año se concedieron a: Medalla de Plata de la Jarra de Azucenas a Joyería Pedro González e Hijos con 125 años de antigüedad. Medalla de Oro de la Jarra de Azucenas a la Asociación de Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) que cumple 40 años. Institución Predilecta de la Ciudad a la Panda de Verdiales San Gabriel de La Joya, que se esfuerza por mantener sus raíces.

Hijo Adoptivo a José Antonio Sánchez Cózar, empresario que comenzó con Maude Studio y luego con Audiolís fue un referente en formación y hoy lo es con ExLibric, editora de libros. Hijo Predilecto a Miguel Hinojosa Macías, reconocido alergólogo internacional. Y Medalla de Oro de la Ciudad a la Congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, fundada por la religiosa antequerana Madre Carmen.

Cerró el acto el alcalde Manuel Barón, quien destacó: «Antequera hoy vuelve a ser la madre de cada 16 de septiembre en el día de sus cumpleaños. Todos sois mimados, adorados por ella». Los himnos dieron punto y final.