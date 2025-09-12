Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos trabajadoras recogen las primeras aceitunas de la temporada en un olivar de Alozaina. SUR

El verdeo de la aceituna Aloreña arranca con buenas perspectivas tras años de sequía

El delegado de Agricultura, Fernando Fernández Tapia-Ruano, prevé una campaña media pero con fruto de excelente calidad gracias a las lluvias y a la baja incidencia de plagas

Julio J. Portabales

Julio J. Portabales

Alozaina

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:07

La aceituna Aloreña, única en España con Denominación de Origen Protegida para aceituna de mesa, vuelve a ser noticia en Málaga con el arranque de ... su campaña de verdeo 2025. Tras varios años marcados por la sequía y la caída de la producción, el inicio de la recolección llega acompañado de expectativas renovadas para las 3.000 familias que dependen directamente de este cultivo en el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga y Rincón de la Victoria plantean siete medidas para acabar con los atascos en la autovía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3 Vía libre a los pisos en Callejones del Perchel: retoman los derribos tras dos últimos desalojos
  4. 4 La investigación apunta a que el origen del fuego de Benalmádena está en un chalé okupado
  5. 5 Fundación Unicaja refuerza su músculo social: invertirá en más empresas y construirá VPO
  6. 6 Extinguido el incendio de Benalmádena y restablecida la circulación de trenes tras el desalojo de 200 vecinos
  7. 7 El primer premio de la Lotería Nacional, vendido en Málaga
  8. 8 Boquerones, camperos y velas en un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Málaga
  9. 9 Una valla gigante para localizar a la chihuahua Betty en Alhaurín de la Torre
  10. 10

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El verdeo de la aceituna Aloreña arranca con buenas perspectivas tras años de sequía

El verdeo de la aceituna Aloreña arranca con buenas perspectivas tras años de sequía