El verdeo de la aceituna Aloreña arranca con buenas perspectivas tras años de sequía

La aceituna Aloreña, única en España con Denominación de Origen Protegida para aceituna de mesa, vuelve a ser noticia en Málaga con el arranque de ... su campaña de verdeo 2025. Tras varios años marcados por la sequía y la caída de la producción, el inicio de la recolección llega acompañado de expectativas renovadas para las 3.000 familias que dependen directamente de este cultivo en el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves y la Serranía de Ronda.

El municipio de Alozaina ha sido este viernes escenario del inicio oficial de la campaña de verdeo 2025 de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceituna Aloreña de Málaga. El acto contó con la participación del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano, y el alcalde de la localidad, además de representantes del Consejo Regulador y de cooperativas de la comarca. El arranque de la recolección llega acompañado de un dato alentador: tras tres años de producciones muy mermadas por la sequía, este año se espera una cosecha media, pero con una aceituna de muy buena calidad.

Las intensas lluvias caídas durante los meses de octubre y noviembre de 2024, así como en la pasada primavera, han permitido recuperar gran parte de la capacidad productiva del olivar. A ello se suma la baja incidencia de la mosca del olivo, lo que ha reducido de manera significativa la presencia de aceituna picada. «Se dan las condiciones para hablar de una campaña moderada en cantidad, pero excelente en calidad», subrayó Fernández Tapia-Ruano durante su visita a una explotación en el término municipal de Alozaina, donde se recogieron las primeras aceitunas de la temporada.

La Denominación de Origen Protegida Aceituna Aloreña de Málaga, primera de mesa reconocida en España, ampara actualmente una superficie de unas 17.800 hectáreas repartidas en 19 municipios de las comarcas del Valle del Guadalhorce, Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda. De este cultivo dependen alrededor de 3.000 familias. En la campaña pasada, marcada por la sequía, apenas se certificaron 290.000 kilogramos, frente a los 2 a 3,5 millones de kilogramos que se alcanzan en campañas consideradas normales.

290.000 kilogramos de Aceituna Aloreña en la campaña pasada

El contraste con ejercicios recientes es significativo. En 2022 se certificaron 877.000 kilos, en 2023 algo más de un millón y en 2024, el desplome llevó la cifra a menos de un tercio de lo habitual. Estos números reflejan el golpe que la falta de lluvias ha supuesto para un sector que combina tradición, empleo y una marca reconocida en los mercados nacionales e internacionales. «Venimos de tres años muy duros, por eso es especialmente ilusionante que en esta campaña podamos hablar de fruta de altísima calidad», indicó el presidente del Consejo Regulador, Juan Miguel Gómez Trujillo.

Nuevas ayudas

Durante su intervención, Fernández Tapia-Ruano quiso destacar el esfuerzo de la Consejería de Agricultura, que ha puesto en marcha ayudas excepcionales con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, para sostener a los olivareros en momentos de gran dificultad. Según adelantó, en las próximas semanas se publicará la propuesta provisional de resolución de estas ayudas, con una previsión de más de 1.500 beneficiarios en la comarca del Guadalhorce y una cuantía global que superará el millón de euros. «Nuestro objetivo es estar al lado de los agricultores y ayudarles a mantener viva una actividad fundamental para la economía y la identidad de nuestros pueblos», afirmó.

Por otra parte, el delegado resaltó también el trabajo conjunto de la Delegación Territorial con la DOP para reforzar la sanidad de los olivares. Desde hace dos años, parcelas amparadas bajo la denominación forman parte de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de Andalucía (RAIF), que permite un seguimiento más preciso de plagas y enfermedades. A ello se une el fomento de la contratación de seguros agrarios, cuya subvención por parte de la Junta se ha duplicado desde 2019.

En este punto, Fernández Tapia-Ruano insistió en la importancia de asegurar las cosechas para evitar pérdidas irreparables. «La Junta ha dado un paso decisivo al firmar un convenio con Agroseguro que permite subvencionar directamente la prima en el momento de la contratación, evitando esperas innecesarias», explicó. Con ello, las ayudas llegan antes, en forma de rebaja en el coste del seguro, en lugar de después como compensación por daños ya sufridos.

El arranque del verdeo de 2025, ligeramente adelantado respecto a campañas anteriores, supone así una bocanada de optimismo para un sector que llevaba años encadenando decepciones. La combinación de precipitaciones oportunas, menor presión de plagas y respaldo institucional abre una ventana de esperanza para los agricultores. No se trata de una cosecha abundante, pero sí de una aceituna que promete mantener e incluso reforzar el prestigio de la Aloreña en los mercados.