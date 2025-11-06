Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una de las fotografías que se va a digitalizar. SUR

La UMA preservará el legado dos gemelos alhaurinos pioneros en la fotografía estereoscópica

Un acuerdo entre la Universidad y el Ayuntamiento permite recuperar 48 instantáneas captadas por Julio y Ricardo Delgado Torres en cristal, imágenes registradas con una técnica que mezcla perspectivas para generar una mayor profundidad

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

Ricardo y Julio Delgado Torres son dos hermanos de Alhaurín de la Torre, que vivieron a caballo del final del siglo XIX y mediados del ... XX, que, además apariencia física, ya que eran gemelos, compartían, desde muy jóvenes, la afición por la fotografía. El primero, que tuvo la oportunidad de realizar viajes comerciales por el norte de Marruecos, aprovechó para captar un testimonio gráfico de su paisaje y de sus gentes. Julio fotografió las tierras de la Serranía de Ronda y, muy especialmente, la Fiesta de los Toros, otra de sus grandes aficiones. Ricardo falleció en Málaga en 1942, mientras que Julio lo hizo en Barcelona en 1960.

