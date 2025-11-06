La UMA preservará el legado dos gemelos alhaurinos pioneros en la fotografía estereoscópica

Ricardo y Julio Delgado Torres son dos hermanos de Alhaurín de la Torre, que vivieron a caballo del final del siglo XIX y mediados del ... XX, que, además apariencia física, ya que eran gemelos, compartían, desde muy jóvenes, la afición por la fotografía. El primero, que tuvo la oportunidad de realizar viajes comerciales por el norte de Marruecos, aprovechó para captar un testimonio gráfico de su paisaje y de sus gentes. Julio fotografió las tierras de la Serranía de Ronda y, muy especialmente, la Fiesta de los Toros, otra de sus grandes aficiones. Ricardo falleció en Málaga en 1942, mientras que Julio lo hizo en Barcelona en 1960.

Esta pasión por la imagen les llevó a practicar la técnica estereográfica, una fórmula que consiste en combinar dos instantáneas parecidas, aunque desde distintos ángulos, que dan la sensación de ser una sola, al interpretarlo así el cerebro humano, donde quedan mezcladas, con lo que se genera una mayor profundidad y la sensación de tridimensionalidad. Este interés hizo que Julio, con gran habilidad, llegara a personalizar el material que empleaba en sus tour fotográficos y construyera hasta sus propios aparatos.

En 2021, Antonio Revilla Delgado, nieto de Julio Delgado Torres, donó al Centro de Estudios e Investigación Julián Sesmero Ruiz, dependiente del Ayuntamiento alhaurino, un lote de 48 fotografías estereoscópicas de cristal, datadas entre los años 1914 y 1915 y obra de los gemelos, que plasmaron espacios de Alhaurín de la Torre y otros lugares de la provincia de Málaga.

Ampliar

Más de un siglo después, gracias a un acuerdo entre la Administración local alhaurina y la Universidad de Málaga, el Archivo Fotográfico del Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la Universidad de Málaga incorporará a sus fondos una copia de las fotografías, tras editarlas y digitalizarlas, para que, de este modo, estén al alcance de investigadores, historiadores y cualquiera que quiera conocer como era la Málaga de comienzos del XX.

La puesta a disposición de este legado ha sido posible gracias al acuerdo suscrito en un acto que ha contado con la presencia de la vicerrectora de Coordinación, Comunicación y Gabinete del Rector de la UMA, Margarita Pérez; el concejal de Patrimonio, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, José Manuel de Molina y el director Centro de Tecnología de la Imagen (CTI) de la Universidad de Málaga , Vicente Martínez.